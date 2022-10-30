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Ясновидащая Галина Янко в беседе с порталом ProZvezd рассказала, что ждет Россию в ближайшее время. Она утверждает, что скоро украинская власть капитулирует.
По словам экстрасенса, Российская Федерация продолжит принимать людей и станет для многих из них домом, поскольку они ни в чем не виноваты.
Янко утверждает, что очень скоро ситуация обернется для России в лучшую сторону – будет кардинальный перелом. И вся Европа снова станет лицом к РФ.
"Все карты вокруг Зеленского – черные. <...>Увы, сейчас уже можно начинать с ним прощаться",
– уверяет она.
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