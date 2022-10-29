Приметы на 30 октября: что нельзя делать в день Осия Колесника
Нужно было обязательно убрать телегу на зиму
В воскресенье православные вспоминают пророка Осия, который обращал людей из языческой веры в христианство. Он всю жизнь посвятил христианским делам и умер в глубокой старости.
Что можно делать 30 октября
- Мужчинам было положено чистить телеги и приводить их в опрятный вид. После всех процедур их ставили в сарай.
- Обязательно пекли булки с маком и угощали ими соседей.
- Заболевших в этот день катали на телегах, чтобы человек поправился.
- Женщины традиционно выносили на улицу подушки и матрасы, чтобы из них выветрились все неприятности.
Что нельзя делать 30 октября
- Мытье было под запретом. Считали, что купание в этот день может спровоцировать болезни.
- Нельзя было делать стрижки – тот, кто прикасается к голове другого человека забирает его силы.
- Новые дела 30 октября старались не начинать.
- Запрещалось оставлять на видном месте ключи.
- Мыть домашних животных в этот день тоже было нельзя.
Приметы на 30 октября
- Если голубей на улицах не видно – погода будет ненастной.
- Гуси домашние крыльями машут – жди дождя.
- Кукушка распелась – будут морозы.
- Месяц побелел – теплой погоды в ближайшее время можно не ждать.