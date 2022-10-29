Приметы на 30 октября: что нельзя делать в день Осия Колесника

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Нужно было обязательно убрать телегу на зиму

В воскресенье православные вспоминают пророка Осия, который обращал людей из языческой веры в христианство. Он всю жизнь посвятил христианским делам и умер в глубокой старости.

Что можно делать 30 октября

  • Мужчинам было положено чистить телеги и приводить их в опрятный вид. После всех процедур их ставили в сарай. 
  • Обязательно пекли булки с маком и угощали ими соседей. 
  • Заболевших в этот день катали на телегах, чтобы человек поправился. 
  • Женщины традиционно выносили на улицу подушки и матрасы, чтобы из них выветрились все неприятности.

Что нельзя делать 30 октября

  • Мытье было под запретом. Считали, что купание в этот день может спровоцировать болезни.
  • Нельзя было делать стрижки – тот, кто прикасается к голове другого человека забирает его силы.
  • Новые дела 30 октября старались не начинать.
  • Запрещалось оставлять на видном месте ключи. 
  • Мыть домашних животных в этот день тоже было нельзя.

Приметы на 30 октября

  • Если голубей на улицах не видно – погода будет ненастной. 
  • Гуси домашние крыльями машут – жди дождя. 
  • Кукушка распелась – будут морозы. 
  • Месяц побелел – теплой погоды в ближайшее время можно не ждать.

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