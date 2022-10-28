Приметы на 29 октября: что нельзя делать в Лонгин день
Считалось, что нужно отказаться от дел, которые могут навредить глазам
В православии 29 октября вспоминают мученика Лонгина Сотника. Он считается убийцей того, кто насес удар копьем Иисусу. В народе считали, что святой является спасителем от глазных болезней и прихода в дом нечисти.
Что можно делать 29 октября
- Обязательно доставали теплые вещи – их нужно было вынести на мороз, чтобы зарядить солнечным светом.
- Мужчины ходили на охоту и читали специальный заговор перед этим.
- Нужно было молиться о хорошем зрении.
- Возле забора, по традици, клали колючие растения, чтобы отпугнуть нечистую силу.
Что нельзя делать 29 октября
- Любые дела, которые могут навредить зоению, считались запретными. Поэтому люди не занимались работой, которая требует длительной концентрации или мелкой моторики – к примеру, вязанием и шитьем.
- Считали, что в этот день не стоит сидет дома. Обязательно нужно было выйти на улицу для небольшой прогулки.
- При выходе из дома переступать первыми порог дома должны были старшие, молодым делать это строго запрещалось.
Приметы на 29 октября
- Если в этот день ветер порывистый – жди дождя.
- Если утром пошел дождь, то он скоро пройдет. А вот обеденный может затянуться на долгий срок.
- Редкие облака на небе сулят морозную и ясную погоду.
- Если на деревьях появился иней, то скоро придет потепление.