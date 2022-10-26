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В эту дату православные чтут память святой Параскевы, которая, как и многие христианские религиозные деятели, пострадала за свою веру. В народе праздник носил название Грязнуха из-за распутицы на дорогах и слякоти.
В эту дату стоит воздержаться от генеральной уборки. Вместе с мусором из квартиры можно вымести весь успех и удачу. День следует посвятить отдыху, а нарушительниц Параскева жестоко накажет – у них все будет падать из рук.
Также девушкам советовали не расчесывать волосы, иначе можно навлечь беду на дом или подхватить тяжелое заболевание.
От шумных, веселых праздников лучше воздержаться. Сколько на Параскеву будешь смеяться, столько вскоре придется плакать.
Незамужним девушкам не стоит проводить день в одиночестве, лучше отправиться на прогулку в общественные места или встретиться с друзьями. В противном случае одиночество затянется надолго.
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