Приметы на 27 октября: что нельзя делать в день Параскевы Грязнухи

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Четверг следует посвятить отдыху

В эту дату православные чтут память святой Параскевы, которая, как и многие христианские религиозные деятели, пострадала за свою веру. В народе праздник носил название Грязнуха из-за распутицы на дорогах и слякоти.

Что нельзя делать 27 октября

В эту дату стоит воздержаться от генеральной уборки. Вместе с мусором из квартиры можно вымести весь успех и удачу. День следует посвятить отдыху, а нарушительниц Параскева жестоко накажет – у них все будет падать из рук.

Также девушкам советовали не расчесывать волосы, иначе можно навлечь беду на дом или подхватить тяжелое заболевание.

От шумных, веселых праздников лучше воздержаться. Сколько на Параскеву будешь смеяться, столько вскоре придется плакать.

Незамужним девушкам не стоит проводить день в одиночестве, лучше отправиться на прогулку в общественные места или встретиться с друзьями. В противном случае одиночество затянется надолго.

Приметы на 27 октября

Много грязи на улице – значит, настоящий зимний период начнется ровно через четыре недели.

Снег за окном говорит о том, что май будет промозглым.

Яркие звезды на небосклоне – будущий урожай порадует садоводов.

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