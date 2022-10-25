Карманы затрещат от денег: какому знаку зодиака неслыханно повезет в ноябре

Прогноз дала Тамара Глоба

Не за горами последний осенний месяц. По традиции, к концу года люди начинают подводить итоги завершающегося 12-месячного периода и строят планы на будущее. Разумеется, размышлять о новом году лучше с приличной суммой денег на счете. Кому несказанно повезет в этом плане, рассказала известный астролог Тамара Глоба.

Специалист по космическим телам сообщила, что представителям одного зодиакального дома в ноябре деньги будут буквально сыпаться с небес на голову. В этот раз везунчиками оказались Водолеи.

По словам знаменитого астролога, представителям этого зодиакального круга будет везти во всех финансовых проектах. Инвестиции наконец-то покажут высокий уровень прибыли. На работе руководство будет в восторге от успехов Водолеев, что обязательно отразится на премиальной части заработной платы.

Более того, Водолеям удастся обзавестись новым источником доходов. В целом, последний осенний месяц станет весьма успешным и счастливым для представителей этого зодиакального дома.

Источник: Сайт Тамары Глоба ✓ Надежный источник

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