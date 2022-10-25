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Многие выдающиеся религиозные деятели пострадали за свою веру в Иисуса Христа. 26 октября православные чтут память святых Карпа, Агафона и Папилы. На Руси в эту дату с особым вниманием относились к наведению порядка. Считалось, что день отлично подходит для того, чтобы избавиться от злых духов.
Согласно поверьям, дурной приметой в эту дату было ходить в баню в одиночестве. В целом водные процедуры лучше проводить до захода солнца или отложить на следующий день.
Плохой идеей станет делиться своими достижениями и планами с окружающими. Удача обязательно отвернется от особо болтливых людей.
Согласно приметам, в этот день не стоит делать крупные покупки. Скорее всего, все приобретения в будущем разочаруют своего владельца.
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