Приметы на 25 октября: что нельзя делать в день Андрона-звездочета

продолжениеПриметы на 26 октября: что нельзя делать в Агафонов день
В эту дату наши предки внимательно изучали небосвод

25 октября православная церковь вспоминает важных религиозных деятелей. А вот простые жители Руси пытались предсказать свою судьбу, глядя на яркие звезды в ночном небе.

Что нельзя делать 25 октября

Этот день лучше посвятить анализированию предыдущих периодов и планированию дел на будущее. Активные действия во всех сферах жизни могут привести к самым неприятным последствиям. Не рекомендуется давать старт новым делам, запускать новые проекты, менять место работы.

Более того, операции с денежными средствами, с высокой долей вероятности, будут неудачными и приведут к потере благосостояния.

Также повышается риск подхватить опасную болезнь или получить травму. Дату лучше посвятить отдыху и расслаблению. Не стоит предаваться чревоугодию, лучше отдать предпочтение постным блюдам.

Приметы на 25 октября

  • Яркие звезды на небосводе обещают резкое похолодание в самое ближайшее время.
  • Ночное небо усыпано яркими звездами – в будущем году будет отличный урожай.
  • Падение звезды предвещает сильные ветра.

Такер Карлсон назвал продуктовое "преимущество" России перед США

Американский журналист признался, что набрал лишние кило за короткий визит в РФ

Зеленский придумал способ "ослепить" российскую разведку

Президент Украины обратился к своим подчиненным из ВПК

Выбор редакции

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей