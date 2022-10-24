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25 октября православная церковь вспоминает важных религиозных деятелей. А вот простые жители Руси пытались предсказать свою судьбу, глядя на яркие звезды в ночном небе.
Этот день лучше посвятить анализированию предыдущих периодов и планированию дел на будущее. Активные действия во всех сферах жизни могут привести к самым неприятным последствиям. Не рекомендуется давать старт новым делам, запускать новые проекты, менять место работы.
Более того, операции с денежными средствами, с высокой долей вероятности, будут неудачными и приведут к потере благосостояния.
Также повышается риск подхватить опасную болезнь или получить травму. Дату лучше посвятить отдыху и расслаблению. Не стоит предаваться чревоугодию, лучше отдать предпочтение постным блюдам.
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