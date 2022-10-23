Приметы на 24 октября: что нельзя делать в Филиппов день

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Под запретом - игры с огнем

Православная церковь вспоминает 24 октября святого апостола Филиппа, рожденного в Кесарии Палестинской. Он был одним из первых последователей Христа и был способен исцелять больных, творить чудеса и изгонять нечистую силу из тела человеческого.

В период гонений на христиан отправился в Самарийский город, где проповедовал людям силу Христа и исцелял тяжело больных. А пораженные его чудесами горожане отказывались от язычества и принимали христианство.

Традиции и обычаи

На Филиппа было принято отправляться к ближайшему водоему. По ходившему у поверья предков, покрытая льдом вода сулила богатство и благополучие – по ледяному покрову нужно было пройтись.

А еще в воду было принято кидать монетку – встав спиной к воде, чтобы сделать себя богатым и счастливым.

Что нельзя делать в Филиппов день

Нельзя играть с огнем – предки верили, что так можно привлечь к себе нечистую силу, которая приведет с собой несчастья и беды. Нужно избегать ссор и конфликтов, а также не таить обиды – это удел слабых.

Приметы на 24 октября

  • Иней на Филиппов день – к снегопаду;
  • Снег на сырую землю выпал – к ранней весне;
  • Тусклая луна в дымке – жди ненастья.

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