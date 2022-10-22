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23 октября в православии принято вспоминать мучеников Евлампия и Евлампию, которые были братом и сестрой. Они вместе погибли за свою веру, отказавшись поклоняться языческим богам. В этот день существовало множество поверий, связанных с огнем.
Люди традиционно кололи дрова, чтобы добыть лучины – их ставили на светец, чтобы как можно дольше заниматься пряжей.
Молодые парни прыгали через костер, чтобы продлить молодость. Также они сжигали старые вещи – верили, что это избавит в будущем от тяжелых недугов.
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