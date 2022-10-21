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22 октября православные отдают дань памяти апостолу Иакову Алфееву. В эту же дату на Руси праздновали день Якова Студеного.
Дата связана с различными поверьями. Наши предки считали, что день не благоприятен для шитья и ремонта одежды. Если на Якова заняться этим делом, то потом целый год пройдет в мелких хлопотах и склоках.
Также не стоит перенапрягаться. Изнурительная работа в этот день может привести на больничную койку. Идеальный вариант – отдохнуть в окружении семьи.
Старт новых дел следует отложить на более благоприятное время. Скорее всего, запущенные проекты разочаруют и не приведут к финансовому благосостоянию.
В амурных делах тоже успеха не будет. Не стоит на Якова приглашать на свидание и признаваться в своих чувствах.
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