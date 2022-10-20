Прогнозом поделилась Тамара Глоба

За последнюю тройку лет 2023 год может стать самым сложным. Многие астрологи сходятся во мнении, что грядущее время принесет массу проблем и испытаний. Такое предсказание дала и Тамара Глоба, но с одной ремаркой – три знака зодиака будут настоящими любимцами судьбы в это время, и трудности затронут их меньше всего.

В первую очередь, это коснется Овнов. В 2023 году их может ждать удача в деньгах. Этот период станет удачным для инвестиций в недвижимость или больших покупок. Благоприятно скажется на судьбе и получение новых знаний или квалификации.

Второй знак зодиака – это Весы. По словам Глобы, звезды подкинут им удачи при участии в различных розыгрышах и лотереях. Самый благоприятный период у них ожидается с середины 2023 года.

Последний наиболее удачливый в предстоящем году знак – Стрелец. Они будут легко решать возникшие проблемы и смогут воплотить в жизнь мечты.