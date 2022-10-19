Приметы на 20 октября: что нельзя делать в Сергеев день
В народе верили, что унывать было непозволительно
Православные традиционно вспоминают в этот день мучеников Сергия и Вакхе. В народе праздник получил название Сергиева дня.
Что можно делать 20 октября
- Было принято сперва накормить скотину, а уже потом приступать к завтраку.
- Самый младший член семьи топил печь, чтобы в доме весь год было тепло.
- В этот день на дно прудов помещали бочки с огурцами.
- Обязательно начинали готовить сани к зиме.
Что нельзя делать 20 октября
- Женщины не должны были печь хлеб, а также пользоваться сковородой.
- Заперщалось принимать в дар одежду и надевать старые потрепанные вещи.
- Брать денег в долг было недопустимо, иначе накликаешь на себя чужие проблемы.
- Уныние также было под запретом, как и слезы. Это могло не понравиться добрым духам, из-за чего они навлекут на человека больше бед.
- В целом принимать какие-либо подарки в этот день считалось неблагоприятным.
Приметы на 20 октября
- Снег в этот день при неопавшей листве скоро сойдет.
- Однако если он выпал, то зима в этом году придет раньше.
- Если ветер дует по направлению к солнцу, то завтра погода окажется хорошей.
- Луна побледнела – жди мороза.