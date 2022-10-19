Приметы на 20 октября: что нельзя делать в Сергеев день

продолжениеПриметы на 21 октября: что нельзя делать в день Трифона и Пелагеи
В народе верили, что унывать было непозволительно

Православные традиционно вспоминают в этот день мучеников Сергия и Вакхе. В народе праздник получил название Сергиева дня.

Что можно делать 20 октября

  • Было принято сперва накормить скотину, а уже потом приступать к завтраку. 
  • Самый младший член семьи топил печь, чтобы в доме весь год было тепло.
  • В этот день на дно прудов помещали бочки с огурцами. 
  • Обязательно начинали готовить сани к зиме.

Что нельзя делать 20 октября

  • Женщины не должны были печь хлеб, а также пользоваться сковородой. 
  • Заперщалось принимать в дар одежду и надевать старые потрепанные вещи. 
  • Брать денег в долг было недопустимо, иначе накликаешь на себя чужие проблемы. 
  • Уныние также было под запретом, как и слезы. Это могло не понравиться добрым духам, из-за чего они навлекут на человека больше бед.
  • В целом принимать какие-либо подарки в этот день считалось неблагоприятным. 

Приметы на 20 октября

  • Снег в этот день при неопавшей листве скоро сойдет. 
  • Однако если он выпал, то зима в этом году придет раньше. 
  • Если ветер дует по направлению к солнцу, то завтра погода окажется хорошей. 
  • Луна побледнела – жди мороза. 

Такер Карлсон назвал продуктовое "преимущество" России перед США

Американский журналист признался, что набрал лишние кило за короткий визит в РФ

Зеленский придумал способ "ослепить" российскую разведку

Президент Украины обратился к своим подчиненным из ВПК

Выбор редакции

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей