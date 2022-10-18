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Православные 19 октября вспоминают апостола Фому, которого также принято было называть Близнецом. В народе его прозвали Фомой-неверующим или Фомой-хлебником, поскольку в этот день больных, согласно поверью, нужно было кормить куском хлеба.
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