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Православные 18 октября вспоминают мученицу Харитину Амисийскую. Согласно преданию, она подверглась мучениям из-за своей веры, и каждое такое истязание сопровождалось чудесами. В народе день называют Харитиновым. Святая считалась покровительницей ткачих.
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