Приметы на 18 октября: что нельзя делать в Харитиновый день

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Также праздник называли Харитина первая холстина

Православные 18 октября вспоминают мученицу Харитину Амисийскую. Согласно преданию, она подверглась мучениям из-за своей веры, и каждое такое истязание сопровождалось чудесами. В народе день называют Харитиновым. Святая считалась покровительницей ткачих. 

Что можно делать 18 октября

  • Начиная с этого дня женщины садились за ткацкие станки и работали. 
  • Вытканые в этот день первые нити считались животворящими – их надевали на левое запястье. 
  • Мужчины должны были валять валенки.

Что нельзя делать 18 октября

  • Заводить романтические отношения в этот день было непринято.
  • Также под запретом были свадебные гуляния или сватовство. 
  • Длительные путешествия или поездки были недопустимы. 
  • Запрещалось бездельничать и долго спать. 
  • Надевать новые вещи тоже было нельзя. 

Приметы на 18 октября

  • Если на улице нет ветров, то скоро сильно похолодает.
  • Вороны начали виться в воздухе, то скоро выпадет снег.
  • Отсутствие снега в этот день означает, что зима придет нескоро. 
  • Если чайки летают стаями – жди дождя. 

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