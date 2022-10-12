Для кого мир рухнет: назван самый несчастливый знак зодиака в 2023 году

Предупрежденный об опасностях человек может изменить свою судьбу

Грядущий 2023 год уже не за горами. Люди начинают строить планы на будущее, однако звезды могут внести серьезные корректировки в задуманное человеком. Для того чтобы обезопасить себя от последствий неблагоприятного положения звездных тел, необходимо внимательно прислушиваться к прогнозам астрологов.

Так, эксперты по звездам уже назвали, представителям какого зодиакального круга особенно не повезет в грядущем году. Оказалось, что серьезные испытания судьба подготовила для Раков. Представителям этого знака зодиака нужно быть особенно внимательными.

Проблемы ждут Раков на всех фронтах. На работе может произойти очень неприятное событие, которое грозит серьезным финансовым провалом и даже увольнением. Главный совет – держать себя в руках, прислушиваться к критическим замечаниям и не лезь на рожон.

Также возможны проблемы в личной жизни. Непримиримость по некоторым вопросам способна привести к разрыву с любимым человеком. Ракам нужно быть более терпеливыми – способность понимать и принимать позицию других людей позволит избежать семейной катастрофы.

Источник: 7 новостей ✓ Надежный источник

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