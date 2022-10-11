Астролог Володина сообщила о важном событии в конце октября

Ждать улучшения мировой ситуации пока не приходится

Сейчас есть ощущение, что новых сюрпризов в период с 10 по 16 октября можно не ждать, однако это не так. Астролог Василиса Володина утверждает, что в конце недели ожидается важное событие – какого рода, она сказать точно не может. 

По ее словам, важные решения будут приниматься в этот период, о них станет известно ближе к концу октября, когда начнется коридор затмений. Он пройдет с 23 октября по 10 ноября.

"Лично я с волнением жду конца октября. Все непросто, и проще пока не будет. Конец октября в разрезе общественно-политических событий будет еще более напряженным", – отметила астролог.

Она посоветовала людям поменьше доверять словам чужих людей, а также серьезно продумывать каждый шаг, поскольку вероятность принять неверное решение будет крайне высокая.

Володина утверждает, что сейчас каждый должен выбрать свое направление действий и следовать ему без отклонений. Поменять что-то можно будет только после 20 октября. 

Источник: StarHit ✓ Надежный источник

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