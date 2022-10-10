"Начинается новый цикл": астролог назвал сроки окончания спецоперации

Скорого завершения конфликта никто не ждет

Ректор академии астрологии Михаил Левин проанализировал последние события в жизни России и сделал предсказание о том, что ее ждет в дальнейшем. По словам специалиста, ждать скорейшего окончания боевых действий не стоит, передает StarHit.

Астролог обратил внимание, что в день объявления в России частичной мобилизации Луна находилась в асценденте. 

"Это говорит о том, что начинается новый цикл, принципиально иная ситуация, и быстро это не закончится", – заявил он.

По прогнозу Левина, это также может говорить о риске перелома ситуации в пользу мирного урегулирования, который проявит себя только в 2024 году.

Однако с ним не согласна экстрасенс Кажетта Ахметжанова. Она предсказывает, что конфликт будет длиться еще три года, и за это время возможны новые волны мобилизации. 

Источник: StarHit ✓ Надежный источник

Такер Карлсон назвал продуктовое "преимущество" России перед США

Американский журналист признался, что набрал лишние кило за короткий визит в РФ

Зеленский придумал способ "ослепить" российскую разведку

Президент Украины обратился к своим подчиненным из ВПК

Выбор редакции

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей