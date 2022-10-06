Приметы на 7 октября: что нельзя делать в день Феклы Заревницы
Нужно было обязательно впустить в дом благополучие и удачу
В пятницу, 7 октября, принято вспоминать мученицу Феоклу, которая подвергалась посягательствам из-за своей веры и девственной чистоты. Однако от всего она была защищена Господом. В народе считалось, что в эту дату ночи особенно темные, а день начинает убывать очень быстро.
Что можно делать 7 октября
- Нужно было сушить снопы хлеба, а к полуночи можно было приступать и к помолу зерна.
- В течение дня было принято петь песни и веселиться.
- Чтобы задобрить Овинника, к кострам приносили пироги и прочие угощения.
- День считался благоприятным для свадеб.
- Обязательно убирались во всем доме.
Что нельзя делать 7 октября
- Запрещалось закрывать дом, если внутри никого не остается. Полагали, что в этот день благополучие и достаток ищут себе комфортное жилье.
- Нельзя было принимать гостей, иначе все обернется крупной ссорой.
- Лень также была под запретом.
- Считалось, что переговоры будут неблагоприятными, поэтому от них старались отказаться.
Приметы на 7 октября
- Если урожай желудей хороший – жди теплую зиму и урожайное лето.
- Муравьи раскапывают высокие кучи – зима окажется суровой.
- По октябрю судили о грядущем апреле.
- Листья плохо опадают – морозы придут нескоро.