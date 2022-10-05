Православные отмечают важное церковное торжество

Для всех верующих людей 6 октября является особым днем. Согласно преданию, в эту дату был зачат знаменитый религиозный деятель Иоанн Предтеча. Именно он предсказал пришествие Иисуса Христа.



Что нельзя делать 6 октября

Строго запрещается жаловаться на свою судьбу. Все перечисленные беды и злоключения усилятся второе и обрушатся на голову стенающего. В целом, следует сохранять позитивный настрой и больше думать о хорошем.

Также стоит воздержаться от похвалы в адрес окружающих. Считалось, что на Предтечу повышается риск ненароком сглазить человека.

Не стоит доверять внутреннему голосу и интуиции. В этот день они "взяли выходной" и вряд ли подскажут вам, какое решение приведет к желаемому результату.

Крупные необдуманные траты могут отогнать от человека финансовую фортуну и весь год он будет еле-еле сводить концы с концами.

Приметы на 6 октября

Иней по утру обещает ясную теплую погоду.

Богатый урожай орехов предвещает морозный зимний период.

Вокруг ночного светила образовался круг – быть дождю.

Утренний туман предвещает отличный урожай в будущем году.