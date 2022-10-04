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5 октября православные празднуют большое торжество – они вспоминают выдающегося религиозного деятеля, пророка Иону, который по преданию несколько дней провел во чреве кита.
В память о необычном происшествии с китом православным запрещается употреблять рыбные блюда в эту дату. Кроме того, такими продуктами нельзя торговать и покупать их. В противном случае весь год может пойти коту под хвост.
В целом, дата считается неблагоприятной. В этот день резко повышается риск заболеть, упасть на ровном месте, вдрызг разругаться с близкими людьми и так далее. Сложную дату нужно пережить – стоит быть максимально осторожными и осмотрительными.
В качестве оберега подойдет осиновая веточка или листик – как известно, злые духи боятся это дерево и стараются обходить его стороной.
Ленивый человек, который на Иону проваляется в кровати, будет весь год прозябать в финансовой дыре.
Если на березках еще остались листья, зима придет позже обычного.
Алая Луна обещает сильные ветры.
На улицах выпал снег – оттепель наступит в конце января.
Если при прогулке в лесу на голову свалилась шишка, вскоре пострадавшего ждет небывалый финансовый успех.
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