По этому дню судили о предстоящей зиме

Православные, согласно давней традиции, во вторник 4 октября отмечают день святого апостола Кодрата Афинского, а также священномучеников Ипатия и Андрея. Все они погибли за свою веру.

Что нужно делать 4 октября

Обязательно читали заговоры на будущий год, чтобы получить хороший урожай.

День следовало провести в трудах.

Людей, которые в этот день много работают, было принято кормить кашей и хвалить.

Что нельзя делать 4 октября

Начальникам запрещалось ругать людей, которые находятся в подчинении – любой честный труд в этот день считался священным.

Запрещалось лениться, чтобы не получить в будущем массу проблем с трудоустройством.

Большие покупки в этот день делать было нельзя, поскольку долгой службы от них человек не получит.

4 октября старались не ходить в баню, чтобы не заработать проблемы со здоровьем.

Делать стрижку в этот день было плохой приметой.

Приметы на 4 октября