Приметы на 4 октября: что нельзя делать в день Кондрата да Ипата
По этому дню судили о предстоящей зиме
Православные, согласно давней традиции, во вторник 4 октября отмечают день святого апостола Кодрата Афинского, а также священномучеников Ипатия и Андрея. Все они погибли за свою веру.
Что нужно делать 4 октября
- Обязательно читали заговоры на будущий год, чтобы получить хороший урожай.
- День следовало провести в трудах.
- Людей, которые в этот день много работают, было принято кормить кашей и хвалить.
Что нельзя делать 4 октября
- Начальникам запрещалось ругать людей, которые находятся в подчинении – любой честный труд в этот день считался священным.
- Запрещалось лениться, чтобы не получить в будущем массу проблем с трудоустройством.
- Большие покупки в этот день делать было нельзя, поскольку долгой службы от них человек не получит.
- 4 октября старались не ходить в баню, чтобы не заработать проблемы со здоровьем.
- Делать стрижку в этот день было плохой приметой.
Приметы на 4 октября
- По погоде в этот день судили о грядущих четырех неделях – такая сохранится и на этот срок.
- Если ветер дует с северо-востока, жди суровой зимы.
- Если у домашней птицы началась линька, то жди скорого наступления холодов.
- Период богат на грибы и орехи – зима окажется снежной.