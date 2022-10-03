Эксперт призвал не ждать быстрого окончания СВО

Ректор академии астрологии Михаил Левин оценил, как положение небесных тел может сказаться на происходящем в России. Своим прогнозом он поделился на своем YouTube-канале.

Астролог отметил, что сейчас идет квадрат Сатурна с Ураном на небе – в такие моменты для Российского государства всегда наступает крайне сложный период.

"Завершится он к концу ноября и сам по себе распадется к середине декабря. Это самое черное время для нашей страны", – предсказал он.

В будущем после этого периода в стране могут произойти серьезные изменения.

При этом Леви отметил, что ждать скорейшего завершения российской спецоперации на Украине не стоит. Существует надежда, что прекратятся активные боевые действия, однако первые действительно значимые итоги можно будет подвести ближе к 2024 году.