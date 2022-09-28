Согласно предсказанию, между странами конфликт затянется еще на несколько лет

В некотрых регионах уже выполнили план по призыву в рамках объявленной президентом мобилизации – пока больше набирать рекрутов там не будут. Некоторые эксперты, однако, допускают, что эта волна мобилизации может быть не последней. Экстрасенс Мирелла Гасанова дала собственный прогноз о том, что предстоит России в ближайшее время.

В беседе с порталом ProZvezd она отметила, что до конца 2022 года будет крайне непростой период. Однако, несмотря на все размышления о второй призывной волне, оснований для этого она не видит – по крайней мере, на ближайшее время.

По словам ясновидящей, конфликт на Украине будет очень и очень долгим. Она видит, что все затянется примерно на семь лет.

"Мне даже страшно вглубь заглядывать. Конечно, конфликт принесет большой ущерб. Но третьей мировой войны, которой все так боятся, не будет", – заявила Гасанова.

Экстрасенс утверждает, что сложнее всего придется в 2023 году. На этот период россиянам нужно набраться сил и постараться его пережить. После этого ситуация начнет немного налаживаться.