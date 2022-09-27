Приметы на 28 сентября: что нельзя делать в день Никиты Гусятника

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Основные поверья ходили вокруг домашней птицы

27 сентября православная церковь отмечает день Никиты Гусятника – в этот день было принято у крестьян выгонять маленьких гусят на выпас, где они могли пощипать свежей травы. Еще предки варили для домашней птицы особую кашу – на святой воде. Добавляли туда вареные гусиные или куриыне яйца, считая, что так гусята хорошо вырастят.

Традиции и обычаи

На Руси этот день считался также праздником для охотников – гуси набирали вес и считались самыми вкусными птицами. Дикие сородичи их готовились к тому, чтобы улететь в теплые края. Мужчины, понятное дело, охотились на гусей.

А еще одна традиция – гусиные бои, для которых специально воспитывали наиболее боевых птиц. Так и старались, кстати говоря, зарабатывать в такие праздничные дни в старину.

Что нельзя делать в день Никиты Гусятника

На стол нельзя ставить ничего, кроме блюда из гусятины. Обязательно нужно убрать репу – отведать ее как свежей, так и в вареном виде. Пекли из гусятины пирогу, а из репы делали квас. 

Приметы на 28 сентября

  • Дождь на Гусятника пошел – к поздней осени;
  • Муравейников развелось в лесу – к холодной зиме;
  • Утки ныряют в воду – к дождю.

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