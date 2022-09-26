Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
27 сентября церковь празднует один из 12 самых главных торжеств. Согласно преданию, в эту дату был обретен крест, на котором свою смерть встретил Иисус Христос. В этот день православные истово молятся, а также следят, чтобы дом был в идеальной чистоте.
На Воздвижение необходимо придерживаться строгих ограничений в еде. Однодневный пост подразумевает отказ от мясных и молочных продуктов, яиц, масла.
Также стоит воздержаться от старта новых проектов. Все новые дела следует отложить на более подходящее время – сейчас период для подведения итогов и обращения к высшим силам.
На паузу также необходимо поставить финансовые операции. Наши предки верили, что давать в эту дату в долг – накликать на себя беду и весь год сидеть без денег.
Вся нечисть на святой праздник прячется в лесных угодьях, которые лучше не посещать. Встреча со злыми духами может закончиться самым печальным образом.
Если утром начались заморозки, зимний период придет раньше обычного.
Дует северный ветер – будущее лето будет знойным.
Если на Воздвижение стоит теплая погода, она сохранится вплоть до Покрова Пресвятой Богородицы, 14 октября.
Американский журналист признался, что набрал лишние кило за короткий визит в РФ
Президент Украины обратился к своим подчиненным из ВПК