Крестьяне убирали с гряд корнеплоды

Православная церковь вспоминает 26 сентября святого Корнилия. На Руси праздник прозвали Корнильим из-за необходимости убирать корнеплоды, включая репу, свеклу и редьку с морковью.

Считалось, что с эти пор "корень в земле зябнет, а не растет". И происходившие заморозки могли попросту погубить весь урожай. Корнилье же считалось последним теплым днем осеннего сезона. Если шел последний теплый дождь, это считалось доброй приметой.

Традиции и обычаи

Несложно догадаться, что ели крестьяне в этот день – на обеденный стол ставили блюда "из корнеплодов". Лучше всего, если оно приготовлено целиком из репы, но сойдут и остальные. А главным образом такой едой старались кормить детей – чтобы ребенок стал умнее, когда вырастет.

Что нельзя делать в день Корнилия

Запрещено как жениться, так и свататься. В противном случае семейная жизнь станет совершенно некрепкой – половинка будет изменять или просто страдать на пару с супругом.

Приметы на 26 сентября