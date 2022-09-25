Россиян предупредили о двух роковых датах для страны в ближайшее время

Астролог рассказала о предстоящих проблемах

Василиса Володина после проведения в России частичной мобилизации сделала прогноз о том, что ждет россиян в ближайшее время. По ее словам, стране предстоят сложные времена. 

Астролог уверяет, что будет два переломных момента для России: первый случится в конце октября-начале ноября, а второго следует ждать весной 2023 года. В этот период люди должны быть готовы к решению различного рода проблем, стараться не расслабляться лишний раз, поскольку сил потребуется много. 

Однако даже после этого, по ее словам, ситуация лучше не станет. Володина утверждает, что весной жизнь может стать еще хуже, поскольку в это время начнутся важнейшие мировые перемены, которые растянутся на 2023-2024 года. Основной удар придется на 2025 и 2026. 

"В общем, россияне, легко не будет и довольно долго",

– подытожила она.

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