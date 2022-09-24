Приметы на 25 сентября: что нельзя делать в Змеиный день
Простые люди старались в лес не ходить, это разрешалось только охотникам
В православном календаре принято в этот день вспоминать имя святого Автонома, который привел в христианство множество людей. Считается, что он был змеиным покровителем, поэтому день принято также называть Змеиным.
Что можно делать 25 сентября
- Было принято выходить в лес на охоту, перед этим надев высокую обувь, которая защитит от нападения змей.
- Обязательно собирали рябину, поскольку верили, что приготовленные из нее блюда спасут от болезней.
Что нельзя делать 25 сентября
- Несмотря на то, что сбор рябины был важным занятием, в этот день считалось недопустимым срезать рябиновые ветки. Иначе можешь всю зиму голодать.
- Запрещалось убивать змей – иначе духи разгневаются.
- Отдавать кому-то свой хлеб было недопустимым. В противном случае человек может столкнуться с голодом.
- Старались не стричь ногти, чтобы не лишиться здоровья.
Приметы на 25 сентября
- Если к этому дню на деревьях много желтых листьев – жди затяжной осени.
- Дождливый день сулит долгую зиму.
- Сорняки продолжают расти на огороде – зима окажется снежной.
- Если на дубе много желудей, то грядущие зима и лето окажутся благоприятными.