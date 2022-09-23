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Провидец Игорь Вечерский составил рунический прогноз на неделю с 26 сентября по 2 октября для всех представителей астрологического круга. Он сообщил, что для четырех из них период окажется достаточно успешным, но при соблюдении некоторых условий.
Тельцов ждут большие возможности в новых начинаниях любого рода. Особенно это будет касаться тех, которые направлены на решение старых проблем. Важно правильно сконцентрироваться и подобрать дело, которым следует заняться.
Львов ждут успехи в выстраивании личных отношений – они могут оказаться крайне полезны в долгосрочной перспективе. Тем не менее, процесс по налаживанию контакта может оказаться сложней, чем обычно.
Весы вступают в период, когда перед ними будет открыто множество дверей. Представители этого знака смогут проявить себя с лучшей стороны, чтобы получить успех в длительной перспективе.
Для Рыб пришло время пожинать плоды прошлого – именно на предстоящей неделе для таких людей могут начать приходить все заслуженные блага. Однако важно не поддаться собственной неудовлетворенности своим бытом и не тратить все ресурсы на мимолетные вещи.
Полный прогноз рунического астролога на неделю с 26 сентября по 2 октября приводит "Пятый канал".
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