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Современный человек воспринимает День осеннего равноденствия как астрономическое явление. Однако в прошлом научные познания были значительно скромнее, но наблюдательность наших предков, разумеется, особо выделила этот день. На Руси в этот период старались начинать новые дела и приступать к реализации планов.
Наши предки верили, что в эту дату особенно активизируется нечистая сила. В зоне риска – молодые девушки. Для того чтобы обезопасить себя от встречи со злым духом, нужно выходить на улицу исключительно с покрытой головой.
Особым почетом пользовалась рябина, если сломать ветку этого дерева, можно накликать на себя большую беду.
Представительницам прекрасного пола нельзя ссориться с мужчинами. В противном случае они будут лить горькие слезы целых три месяца.
А еще под запретом любые финансовые операции. Считалось, что в эту дату к деньгам лучший вовсе не прикасаться.
Богатый урожай рябины говорит о том, что осенний период будет очень дождливым.
Скудный урожай этой ягоды обещает сухую осень.
Начатые в эту дату дела дадут отличный результат.
Беспокойство домашних животных говорит о том, что скоро погода резко ухудшится.
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