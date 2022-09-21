Приметы на 22 сентября: что нельзя делать в Поднесеньев день

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День лучше всего провести на природе в кургу семьи

Православные 22 сентября почитают память родителей Девы Марии. В народе праздник получил названия Поднесеньев день. 

Что можно делать 22 сентября

  • Было принято направлять молитву к солнцу, чтобы небесное светило прогнало тень с порога дома. 
  • Также считалось, что нужно начинать подготовку дров к зиме. 
  • Начинался помол собранного урожая на мельницах.
  • День нужно было провести ближе к природе, побольше гулять. 
  • Нужно было навестить родственников. 

Что нельзя делать 22 сентября

  • Начинать новое дело в этот день было недопустимо. 
  • Также люди старались не давать и не получать деньги в долг.
  • Уборка была под запретом.
  • Ремонт делать тоже не разрешалось. 

Приметы на 22 сентября

  • Верили, что много паутины в этот период сулит теплую осень и морозную зиму. 
  • Дрова, заготовленные в этот день, будут еще сильней отоплять дом. 
  • Если выпал снег – жди неурожая в следующем году. 
  • Листья на вишне продолжают висеть – погода в ближайший месяц будет теплой. 

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