Приметы на 22 сентября: что нельзя делать в Поднесеньев день
День лучше всего провести на природе в кургу семьи
Православные 22 сентября почитают память родителей Девы Марии. В народе праздник получил названия Поднесеньев день.
Что можно делать 22 сентября
- Было принято направлять молитву к солнцу, чтобы небесное светило прогнало тень с порога дома.
- Также считалось, что нужно начинать подготовку дров к зиме.
- Начинался помол собранного урожая на мельницах.
- День нужно было провести ближе к природе, побольше гулять.
- Нужно было навестить родственников.
Что нельзя делать 22 сентября
- Начинать новое дело в этот день было недопустимо.
- Также люди старались не давать и не получать деньги в долг.
- Уборка была под запретом.
- Ремонт делать тоже не разрешалось.
Приметы на 22 сентября
- Верили, что много паутины в этот период сулит теплую осень и морозную зиму.
- Дрова, заготовленные в этот день, будут еще сильней отоплять дом.
- Если выпал снег – жди неурожая в следующем году.
- Листья на вишне продолжают висеть – погода в ближайший месяц будет теплой.