Приметы на 21 сентября: что нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы

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Верующие отмечают большой православный праздник

21 сентября – очень важный день для православной церкви. Согласно преданию, именно в эту дату появилась на свет будущая мать Иисуса Христа. Обращенные к Богородице молитвы в этот день имеют особую силу – святую можно попросить о заступничестве, здоровье, пополнении в семействе.

Что нельзя делать 21 сентября

День является большим праздником для верующих, поэтому работа и тяжелый физический труд в эту дату под запретом. Время лучше посвятить родным и близким или каким-то добрым делам, можно сходить в церковь.

Такие рутинные занятия, как уборка, приготовление пищи, стирка и глажка – тоже под запретом. В столь важный праздник нужно заниматься более высокодуховными делами.

На Руси Рождество Богородицы встречали у воды. Отличным вариантом будет отправиться на рассвете к ближайшему водоему и встретить небесное светило именно там – тогда весь год будет успешным.

Приметы на 21 сентября

Наши предки считали, что именно в этот день летний период окончательно завершается и наступает осень.

Теплая, ясная погода обещает, что весь октябрь будет солнечным.

Утренний туман – верная примета, что скоро начнутся затяжные дожди.

Пасмурная погода – к лютой, снежной зиме.

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