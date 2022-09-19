Православные вспоминают важного религиозного деятеля

20 сентября верующие люди празднуют большое торжество – день памяти преподобного Луки Глубокореченского. Религиозный деятель прославился своей аскетичной жизнью и подвижничеством.



Что нельзя делать 20 сентября

Наши предки верили, что дата не подходит для романтических мероприятий. Не стоит звать вторую половинку замуж и даже на свидание. Скорее всего, начатые на Луку отношения быстро завершатся.

Также на Руси считали, что дурной приметой станет дарение маленькой девочке куклы. Считалось, что такой презент может негативно сказаться на здоровье ребенка и в будущем приведет к бесплодию.

А еще в эту дату под запретом операции с деньгами. День считается неблагоприятным, если проигнорировать эту примету, можно на весь год погрузиться в финансовую дыру.

Приметы на 20 сентября

Увидеть стаю птиц, пролетающую низко над землей – зимний период будет снежным и морозным.

Богатый урожай опят предвещает резкое ухудшение погоды.

Затянувшие небосвод белые облака говорят о приближении затяжных ливней.