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20 сентября верующие люди празднуют большое торжество – день памяти преподобного Луки Глубокореченского. Религиозный деятель прославился своей аскетичной жизнью и подвижничеством.
Наши предки верили, что дата не подходит для романтических мероприятий. Не стоит звать вторую половинку замуж и даже на свидание. Скорее всего, начатые на Луку отношения быстро завершатся.
Также на Руси считали, что дурной приметой станет дарение маленькой девочке куклы. Считалось, что такой презент может негативно сказаться на здоровье ребенка и в будущем приведет к бесплодию.
А еще в эту дату под запретом операции с деньгами. День считается неблагоприятным, если проигнорировать эту примету, можно на весь год погрузиться в финансовую дыру.
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