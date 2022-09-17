Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
18 сентября православная церковь отдает дань памяти таким знаковым религиозным фигурам, как праведница Елисавета и пророк Захарий. Именно они подарили жизнь Иоанну Крестителю. В эту дату святых можно попросить о пополнении в семействе.
В первую очередь, нужно с особым вниманием относиться к словам. Нельзя давать клятвы, которые впоследствии могут быть нарушены. Такой обман приведет к серьезному недугу и большим проблемам в семье.
Наши предки верили, что день Захария и Елисаветы не подходит для генеральной уборки. Стирку и другие хлопоты по дому лучше отложить на более благоприятное время.
Также важным в эту дату является внешний вид. С утра обязательно нужно хорошенько вымыться и надеть чистую одежду. Те, кто будут ходить в грязном и рваном белье, отгонят от себя финансовую удачу на несколько лет.
Если листья на рябине уже стали желтыми, зимний период придет раньше обычного.
По небу плывут тучи красноватого оттенка – быть затяжному дождю.
Суета домашних животных предвещает резкое ухудшение погоды.
Богатый урожай рябины говорит о том, что осенний период будет холодным и дождливым.
Американский журналист признался, что набрал лишние кило за короткий визит в РФ
Президент Украины обратился к своим подчиненным из ВПК