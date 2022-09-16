Приметы на 17 сентября: что нельзя делать в Луков день

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Считалось, что в субботу не следует брать кредиты

Православные традиционно почитают 17 сентября праздник иконы Божьей матери "Неопалимая купина". Также принято вспоминать мученика Вавилу. В народе день прозвали Луковым, поскольку обычно к этому времени начинали сбор лукового урожая. 

Что можно делать 17 сентября

  • Мужчины должны были выйти с вилами из дома и проверить стоги сена на наличие нечистой силы. Считалось, что если поворошить их, то вся нечисть разбежится.
  • Было принято молиться о здоровье скота, проводить обряды для их защиты. 
  • Интуиция в этот день подсказывала правильные вещи, поэтому к ней прислушивались.

Что нельзя делать 17 сентября

  • Считалось, что любой огонь в этот день – священный. Поэтому в него запрещалось бросать мусор, выяснять возле него отношения, а также аккуратно тушить. В противном случае, человека могут ждать серьезные проблемы в жизни.
  • Ходить в гости также запрещалось.
  • В этот день нельзя было давать милостыню просящим, чтобы не привлечь к себе бедность. 
  • Было недопустимо брать что-то в кредит. 
  • Дневной сон был под запретом, чтобы не заболеть.


Приметы на 17 сентября

  • Большой ореховый урожай и слабый грибной говорит о том, что зима окажется суровой. 
  • Если муравьи копают большие кучи – жди сильных холодов в зимний период.
  • Земля быстро высыхает после дождя – непогода затянется надолго. 
  • Дождливое 17 сентября сулит засушливую осень.

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