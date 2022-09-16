Считалось, что в субботу не следует брать кредиты

Православные традиционно почитают 17 сентября праздник иконы Божьей матери "Неопалимая купина". Также принято вспоминать мученика Вавилу. В народе день прозвали Луковым, поскольку обычно к этому времени начинали сбор лукового урожая.

Что можно делать 17 сентября

Мужчины должны были выйти с вилами из дома и проверить стоги сена на наличие нечистой силы. Считалось, что если поворошить их, то вся нечисть разбежится.

Было принято молиться о здоровье скота, проводить обряды для их защиты.

Интуиция в этот день подсказывала правильные вещи, поэтому к ней прислушивались.

Что нельзя делать 17 сентября

Считалось, что любой огонь в этот день – священный. Поэтому в него запрещалось бросать мусор, выяснять возле него отношения, а также аккуратно тушить. В противном случае, человека могут ждать серьезные проблемы в жизни.

Ходить в гости также запрещалось.

В этот день нельзя было давать милостыню просящим, чтобы не привлечь к себе бедность.

Было недопустимо брать что-то в кредит.

Дневной сон был под запретом, чтобы не заболеть.





Приметы на 17 сентября

