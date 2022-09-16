Приметы на 17 сентября: что нельзя делать в Луков день
Считалось, что в субботу не следует брать кредиты
Православные традиционно почитают 17 сентября праздник иконы Божьей матери "Неопалимая купина". Также принято вспоминать мученика Вавилу. В народе день прозвали Луковым, поскольку обычно к этому времени начинали сбор лукового урожая.
Что можно делать 17 сентября
- Мужчины должны были выйти с вилами из дома и проверить стоги сена на наличие нечистой силы. Считалось, что если поворошить их, то вся нечисть разбежится.
- Было принято молиться о здоровье скота, проводить обряды для их защиты.
- Интуиция в этот день подсказывала правильные вещи, поэтому к ней прислушивались.
Что нельзя делать 17 сентября
- Считалось, что любой огонь в этот день – священный. Поэтому в него запрещалось бросать мусор, выяснять возле него отношения, а также аккуратно тушить. В противном случае, человека могут ждать серьезные проблемы в жизни.
- Ходить в гости также запрещалось.
- В этот день нельзя было давать милостыню просящим, чтобы не привлечь к себе бедность.
- Было недопустимо брать что-то в кредит.
- Дневной сон был под запретом, чтобы не заболеть.
Приметы на 17 сентября
- Большой ореховый урожай и слабый грибной говорит о том, что зима окажется суровой.
- Если муравьи копают большие кучи – жди сильных холодов в зимний период.
- Земля быстро высыхает после дождя – непогода затянется надолго.
- Дождливое 17 сентября сулит засушливую осень.