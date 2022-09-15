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В народе 16 сентября считается Доминимы днем – праздник назвали так в честь мученицы Домны Доброродной. Также в пятницу принято почитать память мучеников Василиссу и Анфима Никодимского.
Было принято наводить в доме порядок, а также чистить сараи и амбары. Это помогало обрести членам семьи здоровье. Старые вещи сжигали или раздавали нуждающимся.
Нужно внимательно относится ко снам, которые сняться в ночь с 15 на 16 сентября. Они считались вещими.
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