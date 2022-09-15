Древние связывали дату с умиранием природы и приближением холодов

В народе 16 сентября считается Доминимы днем – праздник назвали так в честь мученицы Домны Доброродной. Также в пятницу принято почитать память мучеников Василиссу и Анфима Никодимского.

Что можно делать 16 сентября

Было принято наводить в доме порядок, а также чистить сараи и амбары. Это помогало обрести членам семьи здоровье. Старые вещи сжигали или раздавали нуждающимся.

Нужно внимательно относится ко снам, которые сняться в ночь с 15 на 16 сентября. Они считались вещими.

Что нельзя делать 16 сентября

Романтические встречи в этот день были под запретом. Также было недопустимо звать девушек замуж или играть свадьбу.

Запрещалось чревоугодничать или есть продукты, которые были произведены животными.

Прогулки после захода солнца были недопустимы – иначе человек может столкнуться с серьезными проблемами.

Люди старались не смотреть на свое отражение в зеркале, чтобы не потерять душу.

Приметы на 16 сентября