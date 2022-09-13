С этого времени на Руси начинался новый цикл года

Православные 14 сентября святого Симеона Столпника, родившегося в Каппадокии в IV веке. Однажды он услышал в церкви песнопения, которыми проникся так, что, не заходя домой, отправился в ближайший монастырь и был принят в число братии. Всю жизнь он провел в молитвах – из 80 лет 47 простоял на столпе. На этом же месте и построили монастырь.

Традиции и обычаи

Считалось, что 14 сентября осень начинает уже полностью царствовать и дарит людям теплую погоду – бабье лето. Праздник назвали Осенины. Крестьяне проводили сезонные гуляния, водили хороводы и пели песни.

К концу Семенова дня завершали посев ржи, начинались "бабьи работы" – женщины мяли и трепали волокна конопли, мыли лен, который расстилали по лугам, а вечером пряли.

Что нельзя делать в Семенов день

Нежелательно подметать дома пол – так можно вымести из своего жилища удачу. а еще ни в коем случае не выбрасывали еду. Ее отдавали бездомным или животным, чтобы привлечь в дом ту же удачу.

Приметы на 14 сентября