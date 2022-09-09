При общении с ними нужно всегда быть настороже

Некоторые люди являются искуссными лжецами от рождения – все зависит от того, под каким созвездием они появились на свет. Три знака зодиака настолько преуспели в способности обманывать других, что вошли в топ самых лживых. Это Близнецы, Скорпионы и Рыбы.

Близнецы

Люди, рожденные под этим знаком, могут обмануть практически любого. Они обладают богатой фантазией, что позволяет им на ходу выдумывать ложь. Порой в своих выдумках они и сами начинают с трудом отличать правду от вымысла. Довольно часто Близнецы используют обман даже в тех ситуациях, где в этом нет необходимости – могут приукрасить что-то в рассказе или примуть эффектную отмазку.

Скорпионы

Представители этого знака в глубине души являются крайне ранимыми людьми. Однако они настолько стесняются показать окружающим свои слабости, что придумывают себе маски и лгут. Они отлично умеют манипулировать фактами и заставить с помощью обмана выполнять человека свои прихоти. Раскрыть их можно, только если знаешь мотив – Скорпионы всегда прибегают к обману ради собственной выгоды.

Рыбы

Такие люди, как правило, всю жизнь проводят в собственных фантазиях – жить в настоящем мире им крайне скучно, поэтому они притягивают свои выдумки в повседневность. Как правило, их обман безобиден, поскольку направлен не на окружающих, а на самих себя. Однако Рыбы будут сильно обижены, если им станут указывать на собственные искажения фактов.