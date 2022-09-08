Рябина в этот праздник считалась священным растением

В народном календаре пятница, 9 сентября, связана с днем памяти Пимена Великого. Святой был известен своими мудрыми изречениями, за которыми к нему съезжались люди со всего мира. Праздник также приурочен к имени мученицы Анфисы Новой – его назвают Анфиса Рябинница или Два Пимена.

Что можно делать 9 сентября

В этот день нужно было взять ветку рябины и повесить к крыше дома. Считали, что тогда в семье будет царить счастье.

Можно было отправиться на рыбалку, поскольку, по преданию, в этот день духи благославляют такую деятельность.

Обязательно устраивали уборку в доме, чтобы избавиться от плохой энергии.

Что нельзя делать 9 сентября

Запрещалось как-то вредить дереву рябины. Иначе человека будут ждать серьезные проблемы во всех сферах жизни в будущем. А перед тем, как сорвать гроздья на оберег – нужно просить прощения.

Было недупустимо давать деньги в долг – в противном случае их назад не получишь.

Ничего на улице поднимать с земли было нельзя – особенно на перекрестках.

Серьезные покупки старались отложить на потом, в этот день их не делали, поскольку верили, что они радости не принесут.

Также не разрешалось стоять на пороге, чтобы не лишиться сил.

Приметы на 9 сентября