Приметы на 7 сентября: что нельзя делать в Варфоломеев день

продолжениеПриметы на 8 сентября: что нельзя делать в день Натальи Овсяницы
Люди отдают дань памяти святому Титу

7 сентября православные вспоминают первого критского епископа Тита. Кроме того, в этот день также празднуют торжество, связанное с апостолом Варфоломеем. На Руси считали, что именно в этот день в последний раз можно пойти в лес по грибы. Потом собирать лесной урожай запрещалось, по крайней мере, солить такие плоды уже нельзя.

Что нельзя делать 7 сентября

Наши предки верили, что день обладает особой магической силой, именно в эту дату следует проводить тайные обряды. Однако, если за окном зарядил дождь, от данного занятия стоит отказаться, иначе можно накликать на себя беду.

Серьезные работы с обустройством дома следует отложить. Считалось, что ремонт или покупка нового жилища выйдет боком.

Также не стоит совершать крупные покупки. Сделанные в этот день приобретения не порадуют своего владельца, а наоборот, жестоко разочаруют.

А еще не стоит экспериментировать с собственной внешностью. Косметические процедуры, окрашивание и стрижка могут привести к самым непредвиденным последствиям.

Приметы на 7 сентября

В лесу родилось много грибов – жди лютую, затяжную зиму.

Перелетные птицы проводят время на земле – скоро наступит бабье лето.

Перелетные птицы прячутся на деревьях и крышах домов – жди резкое похолодание.

Вороны раскаркались – скоро начнутся затяжные ливни.

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