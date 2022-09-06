Люди отдают дань памяти святому Титу

7 сентября православные вспоминают первого критского епископа Тита. Кроме того, в этот день также празднуют торжество, связанное с апостолом Варфоломеем. На Руси считали, что именно в этот день в последний раз можно пойти в лес по грибы. Потом собирать лесной урожай запрещалось, по крайней мере, солить такие плоды уже нельзя.



Что нельзя делать 7 сентября

Наши предки верили, что день обладает особой магической силой, именно в эту дату следует проводить тайные обряды. Однако, если за окном зарядил дождь, от данного занятия стоит отказаться, иначе можно накликать на себя беду.

Серьезные работы с обустройством дома следует отложить. Считалось, что ремонт или покупка нового жилища выйдет боком.

Также не стоит совершать крупные покупки. Сделанные в этот день приобретения не порадуют своего владельца, а наоборот, жестоко разочаруют.

А еще не стоит экспериментировать с собственной внешностью. Косметические процедуры, окрашивание и стрижка могут привести к самым непредвиденным последствиям.

Приметы на 7 сентября

В лесу родилось много грибов – жди лютую, затяжную зиму.

Перелетные птицы проводят время на земле – скоро наступит бабье лето.

Перелетные птицы прячутся на деревьях и крышах домов – жди резкое похолодание.

Вороны раскаркались – скоро начнутся затяжные ливни.