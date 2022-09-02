Приметы на 3 сентября: что нельзя делать в день Фаддея Проповедника
Готовить блюда из яблок в этот день было недопустимо
В православии в субботу, 3 сентября, принято чтить память апостола Фаддея, а также мученицу Вассу вместе с ее детьми, которые приняли христианство и пали от руки мужа святой, язычника.
Что можно делать 3 сентября
- Традиционно в этот день начинали убирать лен. Из собранного урожая изготавливали одежду, заготавливали лекарства.
- Также было принято собирать последний яблочный урожай, щавель и заниматься заготовкой капусты на зиму.
Что нельзя делать 3 сентября
- Запрещалось готовить блюда с добавлением яблок, чтобы избежать проблем в личной жизни. Полагали, что фруктовые плоды в этот день нельзя делить – лучше заменить их на груши, если нужно сделать что-то для еды.
- Было недопустимо вытирать собранные яблоки – если на них есть роса или другая влага, то они должны высохнуть самостоятельно.
- Старались не тратить много денег, чтобы не лишиться заработков.
- Ходить в гости в этот день было недопустимо.
- Нельзя было смотреть в глаза кореглазым – верили, что они могут ненароком сглазить.
Приметы на 3 сентября
- Если погода безоблачная, то еще четыре недели не будет дождей.
- В этом году большой урожай желудей – жди снежное Рождество.
- Мыши стали гнездиться на копне сена – осеню будет много осадков.
- Куры начали линять – к холодной зиме.