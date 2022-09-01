Приметы на 2 сентября: что нельзя делать в Самойлов день

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Святой считается покровителем и защитником всего сильного пола

Православная церковь отмечает 2 сентября день библейского пророка Самуила, в народе же праздник прозвали Самойловым днем.

Традиции и обычаи

На Руси этот день считался мужским праздником. Мужчинам готовили обед и накрывали на стол, даря им вышитые рубашки. Однако хозяйственные работы шли полным ходом. В деревнях собирали морковь со свеклой. Ходило поверье, что чем ниже хозяйка наклоняется к гряде, тем больше сил от нее получит.

А еще ходили в лес по грибы – собирали опяты. Жарили картофель дома с грибами – чтобы привлечь богатый урожай на следующий год, а зима была сытой.

На столе всегда в этот день была свекла – овощ считается "девичьим". Свекольные блюда ставили на стол, надеясь, что незамужняя дочь обязательно встретит счастье в скором времени.

Что нельзя делать в Самойлов день

Запрещается оставлять детишек без присмотра – даже на несколько минут. Считалось, что там за ними могут придти злые духи, которые напугают ребенка. А нечистые силы могут наслать на него болезнь.

Избегали ругани и выяснения отношений дома.

Приметы на 2 сентября

  • Журавли летят – к теплой осени;
  • Высокие облака – к ясному дню;
  • Солнце за туман юркнуло – к дождям.

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