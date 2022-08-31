Приметы на 1 сентября: что нельзя делать в Стратилат Тепляк
Раньше в этот день праздновали Новый год
В народном календаре 1 сентября было принято отмечать два праздника: день Стратилата Теплякя и Феклы Свекольницы. В современной истории он называется День Знаний. На Руси в допетровские времена также было принято праздновать Новый год.
Что можно делать 1 сентября
- Было принято в этот день устраивать гуляния, люди строили планы на будущее.
- День считался благоприятным для того, чтобы отказаться от чего-то старого и начать новое дело – это может быть смена работы или места жительства.
- Обязательно нужно было съесть блюдо из свеклы.
- Принято в этот день собирать урожай с плодовых деревьев и варить компот.
Что нельзя делать 1 сентября
- Безделье было под запретом.
- Проводить ужин одному тоже не следовало – обязательно звали друзей или близких.
- После запрещалось оставлять посуду и пол в доме грязными.
- Свиней в хозяйстве старались не покупать, иначе можешь потерять лошадь.
- Запрещено было смотреть на огонь, чтобы не стать очевидцем чей-то преждевременной смерти.
Приметы на 1 сентября
- Если ветер дует с юга, то овес уродится.
- По этому дню судили о всем сентябре – каким он окажется, таким будети месяц.
- Утренний туман сулил снежную зиму.
- Нужно выкопать свеклу, если с орешника уже опадают листья.