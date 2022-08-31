Раньше в этот день праздновали Новый год

В народном календаре 1 сентября было принято отмечать два праздника: день Стратилата Теплякя и Феклы Свекольницы. В современной истории он называется День Знаний. На Руси в допетровские времена также было принято праздновать Новый год.

Что можно делать 1 сентября

Было принято в этот день устраивать гуляния, люди строили планы на будущее.

День считался благоприятным для того, чтобы отказаться от чего-то старого и начать новое дело – это может быть смена работы или места жительства.

Обязательно нужно было съесть блюдо из свеклы.

Принято в этот день собирать урожай с плодовых деревьев и варить компот.



Что нельзя делать 1 сентября

Безделье было под запретом.

Проводить ужин одному тоже не следовало – обязательно звали друзей или близких.

После запрещалось оставлять посуду и пол в доме грязными.

Свиней в хозяйстве старались не покупать, иначе можешь потерять лошадь.

Запрещено было смотреть на огонь, чтобы не стать очевидцем чей-то преждевременной смерти.

Приметы на 1 сентября