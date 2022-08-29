Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Астрологи уверяют, что цвет кошелька может сказаться на том, сколько внутри него будет денег. Считается, что больше всего финансов привлекает черный цвет – он достаточно универсален для всех. Многим подойдет и красный, поскольку это будет работать на деятельность человека в зарабатывании финансов. Тем не менее, существуют и хитрости в подборе кошелька для людей, родившихся под определенным созвездием.
Если человек склонен к необдуманным тратам, ему подойдет кошелек белого цвета – это поможет держать порывы. К золотым и серебряным кошелькам лучше класть металлическую ложку или мышку, чтобы усилить эффект от привлечения денег.
Американский журналист признался, что набрал лишние кило за короткий визит в РФ
Президент Украины обратился к своим подчиненным из ВПК