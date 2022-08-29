Деньги нужно хранить в правильном месте

Астрологи уверяют, что цвет кошелька может сказаться на том, сколько внутри него будет денег. Считается, что больше всего финансов привлекает черный цвет – он достаточно универсален для всех. Многим подойдет и красный, поскольку это будет работать на деятельность человека в зарабатывании финансов. Тем не менее, существуют и хитрости в подборе кошелька для людей, родившихся под определенным созвездием.

Как подобрать цвет кошелька в зависимости от знака зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля) – различные виды коричневого

Телец (21 апреля – 21 мая) – вариации зеленого

Близнецы (21 мая – 20 июня) – серый, фиолетовый, серебристый

Рак (22 июня – 22 июля) – оттенки синего и белый

Лев (23 июля – 23 августа) – красный

Девы (24 августа – 23 сентября) – черный и коричневый

Весы (24 сентября – 22 октября) – синий и коричневый

Скорпион (23 октября – 22 ноября) – красный и желтый

Стрелец (23 ноября – 21 декабря) – синий и все его вариации

Козерог (22 декабря – 20 января) – черный и серый

Водолей (21 января – 20 февраля) – белый, серый, синий

Рыбы (21 февраля – 20 марта) – синий

Если человек склонен к необдуманным тратам, ему подойдет кошелек белого цвета – это поможет держать порывы. К золотым и серебряным кошелькам лучше класть металлическую ложку или мышку, чтобы усилить эффект от привлечения денег.