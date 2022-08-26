Православные чтут память знаменитого библейского пророка

27 августа является важной датой в жизни православных россиян. В этот день они вспоминают достижения выдающегося религиозного деятеля Михея. Этот библейский пророк жил в восьмом веке до нашей эры.

Что нельзя делать 27 августа

Особым почетом в эту дату пользуются пожилые люди. Разумеется, к ним всегда нужно относиться с уважением, однако если обидеть старика на Михея, то небесная кара обрушится на голову нахала в троекратном объеме. Весь год обидчика пойдет под откос. Представителям старшего поколения нужно продемонстрировать свою любовь и заботу, ругаться, повышать на них голос и в чем-либо укорять строго запрещается.

В целом в эту дату нужно вести себя скромно. Шумные вечеринки, громкое пение и крики неуместны в день Михея Тиховея. Те, кто будут вести себя тихо и прилично, привлекут в свою жизнь счастье.

Также на Руси верили, что в эту дату стоит отказаться от приготовления мучных блюд, даже постных. Нарушение этой традиции может привести к серьезным финансовым проблемам.

Приметы на 27 августа

Тихий ветер на Михея обещает продолжительное бабье лето в осенний период.

Мощный ветер, напротив, говорит о том, что осень будет промозглой.

Улетающие в южные страны перелетные птицы предсказывают сильные морозы в середине октября.