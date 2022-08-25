Приметы на 26 августа: что нельзя делать в Максимов день
Люди старались просить друг у друга прощения и забывать старые обиды
В пятницу, 26 августа, православные чтут память христианского монаха Максима, который получил прозвище Иповедник. Также принято вспоминать Тихона Задонского, который считется крупнейшим религиозным просветителем XVIII века. В народе день получил название Максимова или Тихона Страстного, поскольку было принято совершать празднования в честь "страстной" иконы Божией Матери.
Что можно делать 26 августа
- Нужно было помолиться, чтобы найти спасение от различных стихийных бедствий.
- День обязательно проводили в работе – нужно было убраться в погребе, сарае, мастерских.
- Считалось, что в этот праздник нужно просить прощения у людей и отпускать обиды.
Что нельзя делать 26 августа
- Запрещались работы на земле. Полагали, что это только навредит растениям.
- В этот день если в яйце попалось два желтка, то кормить таким блюдом родных нельзя – иначе лишишься счастья, благополучия, денег и хороших отношений с близкими.
- Было не допустимо дарить человеку белое полотенце.
- Одинокие люди старались не спать сразу на двух подушках, чтобы не стокнуться с неприятностями в личной жизни.
Приметы 26 августа
- Туман над лесом в этот день сулит хороший урожай грибов.
- Сильный ветер к дождливому сентябрю.
- Ночью сова ухает – погода скоро изменится.
- Если в лесу много грибов выросло, то на следующий год хлеб уродится.