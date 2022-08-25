Люди старались просить друг у друга прощения и забывать старые обиды

В пятницу, 26 августа, православные чтут память христианского монаха Максима, который получил прозвище Иповедник. Также принято вспоминать Тихона Задонского, который считется крупнейшим религиозным просветителем XVIII века. В народе день получил название Максимова или Тихона Страстного, поскольку было принято совершать празднования в честь "страстной" иконы Божией Матери.

Что можно делать 26 августа

Нужно было помолиться, чтобы найти спасение от различных стихийных бедствий.

День обязательно проводили в работе – нужно было убраться в погребе, сарае, мастерских.

Считалось, что в этот праздник нужно просить прощения у людей и отпускать обиды.

Что нельзя делать 26 августа

Запрещались работы на земле. Полагали, что это только навредит растениям.

В этот день если в яйце попалось два желтка, то кормить таким блюдом родных нельзя – иначе лишишься счастья, благополучия, денег и хороших отношений с близкими.

Было не допустимо дарить человеку белое полотенце.

Одинокие люди старались не спать сразу на двух подушках, чтобы не стокнуться с неприятностями в личной жизни.

Приметы 26 августа