Приметы на 18 августа: что нельзя делать в день Евстигнея Житника
В поле заговаривали землю на будущий урожай
В народе в четверг отмечают празник, посвященный святому мученику Евсигнию Антиохийскому. Его называют также Евстигнеем Житником. Обычно к этому дню наступал конец уборочной страды, продолжался лишь посев озимых культур. Было принято славить жито – так называли в крестьяне ячмень.
Что можно делать 18 августа
- Нужно было отправляться на поля и читать заговоры на будущий урожай, пока там не собрали всю солому.
- Было принято плести косы из лука и чеснока, поскольку к этому времени поспевал первый урожай. Их развешивали по дому для защиты от нечисти.
- Если поделится косичками с соседями, то так верили, что избавишь себя от болей в спине.
Что нельзя делать 18 августа
- Запрещалось оставлять кастрюли и различные горшки ненакрытыми – обязательно нужно было положить на них крышку или еще что-то, чтобы нечистая сила не пробралась.
- Употреблять сырые яйца нельзя – их нужно было варить или жарить.
- В полночь старались не выходить из дома, чтобы не напороться на бесов, пишет МИР 24.
- Трапезы и пение песен в полях считались в этот день недопустимыми, чтобы не навлечь беду на грядущий урожай.
Приметы на 18 августа
- По погоде в этот день сулили о будущем декабре.
- Если черви стали выползать из земли, то жди дождя.
- Низко летят облака – грибы в этом году уродятся.
- Если в реке появилась пена, то погода окажется ненастной.