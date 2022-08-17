Приметы на 18 августа: что нельзя делать в день Евстигнея Житника

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В поле заговаривали землю на будущий урожай

В народе в четверг отмечают празник, посвященный святому мученику Евсигнию Антиохийскому. Его называют также Евстигнеем Житником. Обычно к этому дню наступал конец уборочной страды, продолжался лишь посев озимых культур. Было принято славить жито – так называли в крестьяне ячмень.

Что можно делать 18 августа

  • Нужно было отправляться на поля и читать заговоры на будущий урожай, пока там не собрали всю солому. 
  • Было принято плести косы из лука и чеснока, поскольку к этому времени поспевал первый урожай. Их развешивали по дому для защиты от нечисти. 
  • Если поделится косичками с соседями, то так верили, что избавишь себя от болей в спине.

Что нельзя делать 18 августа

  • Запрещалось оставлять кастрюли и различные горшки ненакрытыми – обязательно нужно было положить на них крышку или еще что-то, чтобы нечистая сила не пробралась.
  • Употреблять сырые яйца нельзя – их нужно было варить или жарить.
  • В полночь старались не выходить из дома, чтобы не напороться на бесов, пишет МИР 24
  • Трапезы и пение песен в полях считались в этот день недопустимыми, чтобы не навлечь беду на грядущий урожай.

Приметы на 18 августа

  • По погоде в этот день сулили о будущем декабре. 
  • Если черви стали выползать из земли, то жди дождя. 
  • Низко летят облака – грибы в этом году уродятся.
  • Если в реке появилась пена, то погода окажется ненастной. 

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