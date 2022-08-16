Приметы на 17 августа: что нельзя делать в день Авдотьи Малиновки

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Женщины в этот день собирали в лесу ягоды и грибы

Православная церковь отмечает 17 августа день Авдотьи Малиновки, которая в юности оказалась в плену у персов и поплатилась за то, что помогала пленницам принять христианство. Авдотью долго мучали, заставляя отречься от религии, а за отказ приговорили к казни.

Традиции и обычаи

В этот день поспевала малина, за что праздник прозвали днем Авдотьи Малиновки. В эту пору крестьяне уже занимались сбором малины и огурцов, а также заготавливали сено, чтобы его не попортили дожди с сыростью.

Отправлялись на сборы малины – или своей, или за дикой. Из малины готовили блюда, а также заготовки. Собирали огуречную ботву, которую закладывали в компостную яму. Занимались сбором лука, чеснока и зверобоя.

Что нельзя делать в день Авдотьи Малиновки

В Малиновку нельзя плохо обращаться с водой и мусорить в реках и прудах – чтобы не разгневать Водяного. А женщинам нельзя работать в поле. Прекрасный пол ходит в лес за сбором ягод и грибов, работал в саду или занимался домашними хлопотами.

Приметы на 17 августа

  • Какая погода стоит, такой будет и ноябрь;
  • Скот к ветру спиной поворачивается – к ненастью;
  • Животные к воздуху принюхиваются – к дождю.

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