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Православная церковь отмечает 8 августа день раннехристанского мученика Ермолая Никомедийского, который пострадал во времена гонений на христиан в Никомедии. Случилось это еще в конце III века.
Соратники Николая были вынуждены скрываться, однако, невзирая ни на что, продолжали исповедовать веру.
Согласно житию, именно Ермолай научил лечить людей Пантелеимона, который стал великомучеником и целителем. потому в этот день крестьяне занимались сбором лекарственных препаратов и растений. Но делать это было необходимо было лишь днем, после утренней росы, потому что она напитывалась лечебной мощью.
А еще в этот день поспевали яблоки, которые, однако, рекомендовалось не есть до самого Спаса.
Что нельзя делать в день Ермолая
На Ермолая женщинам запрещалось выполнять любую другую работу. Исключение составлял только огород с домашним хозяйством.
Нельзя никому отдавать свои рабочие инструменты – в особенности плоскогубцы. Иначе можно было лишиться счастья и здоровья. Запрещено ругаться – на Руси считалось, что это приводит к неудачам в семье.
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