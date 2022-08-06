Приметы на 7 августа: что нельзя делать в День святой Анны
Обижать лошадей в этот день было недопустимо
В воскресенье, 7 августа, православные отмечают Успение праведной Анны, а в народе день назвали праздник Анны Летней. Считается, что этот день является особенным для лошадей, поэтому к ним было принято относиться по-особенному.
Что можно делать 7 августа
- Нужно было отвести лошадь на водопой, кормить вкусно, поить и расчесывать.
- Обычно к этому времени на полях поспевал молодой картофель, поэтому было принято готовить из него различиные блюда.
- День считался благоприятным, чтобы заключить брачный союз.
- Считалось также, что 7 августа нужно отправиться в лес за грибами, чтобы собрать солидный урожай.
Что нельзя делать 7 августа
- Запрещалось в этот день чинить обувь, поскольку там можно было ее испортить.
- Нельзя было вредить лошадать или пугать их, ругать.
- На ярмарках не торговались, а продавцы не завышали цену, чтобы не накликать на себя падение продаж.
- Мясные блюда старались не есть, иначе в последующие девять дней будут проблемы со здоровьем.
Приметы на 7 августа
- Если утро выдалось холодным, то зимой будут заморозки.
- По погоде до обеда судили о будущей зиме – она окажется такой же.
- Если чайки стали громко кричать на берегу, то жди дождей.
- Появился иней на окнах – зима окажется ранней.